Азербайджанская художница удостоена в Италии международной премии Донателло (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная азербайджанская художница Маргарита Керимова-Соколова удостоена международной премии Донателло, названной в честь гениального итальянского скульптора XV века, мастера эпохи Возрождения флорентийской школы. Об этом сообщила Trend Life сама художница.

Торжественная церемония награждения прошла во Дворце Боргезе (Palazzo Borghese) во Флоренции, столице Великого Ренессанса, с участием представителей многих стран.

Престижная премия и награда - драгоценная скульптура ручной работы, выполненная флорентийскими мастерами, стала третьей для художницы в Италии за последний год. В 2022 году Маргарита Керимова-Соколова была отмечена международными премиями Караваджо (Caravaggio – Great Master of Art) и Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci the Universal Artist). Награда вручена за многолетний вклад в развитие и пропаганду современного искусства. Ее работа "Давид" также вошла в каталог с произведениями художников, удостоенных этой премии, а имя художницы включено в книгу Contemporary Celebrity Masters с самыми известными мастерами современного искусства.

"В своем произведении я изображаю фрагмент знаменитой скульптуры Донателло "Давид", окружая его будто рамой из абстрактно-декоративных элементов. Мой выбор связан с тем, что миру сейчас необходим такой легендарный Давид, бесстрашный юноша, не пожелавший видеть страдания, боль и слёзы людей, который и освобождает их от чудовища и уничтожителя Голиафа", - сказала художница.

Маргарита Керимова-Соколова родилась в Баку. Её прадедом был известный русский художник, живописец-жанрист и портретист, академик Императорской Академии художеств Иван Соколов. Маргарита Керимова-Соколова - выпускница художественно-графического факультете Кубанского университета и Академии художеств имени Репина. Член Союза художников Азербайджана и СССР (с 1969 года), Международной федерации художников при ЮНЕСКО, Международного художественного фонда Российской академии художеств, вице-президент Международного фонда эстетического развития, член Международной ассоциации художников, академик Всемирной художественной академии "Новая эра", лауреат международных проектов. С 1965 года принимала участие в выставках в городах СССР, в Алжире, Германии, США, Франции, на Кубе, в Австрии, Польше, Болгарии, Румынии, Эстонии и т.д. В 1994-1995 годах Керимова-Соколова жила и работала в США (Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго), а с 1995 года проживает в Кёльне (Германия). Выставки ее работ с большим успехом проходили во многих странах мира, картины находятся в известных музеях мира и частных коллекциях.