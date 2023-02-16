Пять страниц о любви с Чингизом Абдуллаевым - конкурс авторов SmArt Community (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В ресторане BeeArif by my Dom в Баку состоялся литературный вечер, организованный SmArt Community, авторами и создателями которого выступают дизайнер, создатель проектов и независимый предприниматель Сабина Зулалова и писательница, арт-менеджер, основатель компании Colibri Arts Ульвия Ахундова, сообщает Trend Life.

Особым гостем на мероприятии был народный писатель, первый секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев, чьи произведения переведены на множество иностранных языков и продаются многомиллионными тиражами.

Важной составляющей вечера стало выступление финалистов конкурса молодых авторов Азербайджана - Александры Шляхтиной, Зульфугара Алиева, Анары Ахундовой, Гюнель Бехбутовой и сотрудницы АМИ Trend - Асмер Байрамовой. Гюнель Бехбутова заняла на конкурсе первое место.

Открывая вечер, Чингиз Абдуллаев выразил соболезнования семьям погибших при разрушительном землетрясении в Турции, была почтена их память. Была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Говоря о литературном конкурсе, теме, которую он охватил, видный писатель подчеркнул, что, по его мнению, без любви нет творчества: "Творческий человек обязательно должен познать любовь, чтобы творить".

Далее гостям была предоставлена возможность задать интересующие их вопросы писателю, которые в основном совпадали с тематикой вечера, а также были связаны с творчеством литератора.

Лауреатам конкурса, задачи которого выявить новые имена и познакомить молодых литераторов с более опытными коллегами и представителями издательской сферы, была предоставлена возможность проявить себя, прочесть публике произведения собственного сочинения.

Отметим, что в течение месяца жюри конкурса, в которое вошли народный писатель Чингиз Абдуллаев, директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева, основатель сети магазинов "Али и Нино" Нигяр Кочарли и поэтесса, автор литературного проекта Söz Нигяр Гасанзаде получали многочисленные рассказы молодых азербайджанских авторов и отбирали самые лучшие из них. По итогам конкурса были выбраны пять финалистов с пятью рассказами о любви на одну страницу (отсюда и название вечера).

Затем пять финалистов конкурса прочли широкой публике свои рассказы о любви. Каждый из рассказов был по-своему уникален и необычен, но при всей разнообразности, эти произведения были объединены бессмертной темой любви. После прочтения рассказов состоялась церемония вручения сертификатов и призов финалистам конкурса.

Помимо призов, организаторы литературного вечера Сабина Зулалова и Ульвия Ахундова подарили финалистам копии своих собственных сочинений и пожелали им также опубликовать свои произведения в будущем.

Отметим, что организаторы проекта планируют также в ближайшее время при поддержке издательства Çaşıoğlu опубликовать литературный альманах, куда войдут уже новые, более объемные произведения победителей конкурса.

SmArt Community - это площадка, которая объединяет людей по интересам. Цель проекта - сформировать сообщество энергичных и успешных людей, стремящихся к саморазвитию и открытых для новых идей. Вниманию аудитории будут предложены лекции, мастер-классы на различные темы от экспертов из самых разных сфер (бизнес, дизайн, психология, архитектура и др.) Встречи будут происходить на разных площадках с периодичностью 5-6 раз в году. Каждый приглашенный специалист обладает уникальными навыками и информацией, а формат каждого мероприятия продуман таким образом, чтобы обеспечить качественный досуг.

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