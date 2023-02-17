Сказочное путешествие с Арифом Гусейновым – юбилейная выставка про волшебство, мудрость и красоту (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялось открытие персональной выставки народного художника Азербайджана, профессора Арифа Гусейнова под названием "Азербайджанская сказка", сообщает в пятницу Trend Life.

Выставка, приуроченная к 80-летию Арифа Гусейнова, организована комитетом по культуре Милли Меджлиса (парламент), министерством культуры, Азербайджанским национальным музеем ковра, ОАО "Азерхалча" и Союзом художников Азербайджана.

Директор Азербайджанского национального музея ковра, заслуженный работник культуры Ширин Меликова в своем выступлении на мероприятии коснулась одной из областей творчества художника - книжной графики. Было подчеркнуто, что Ариф Гусейнов создал иллюстрации к многочисленным книжным изданиям.

"В течение года пройдет серия выставок Арифа Гусейнова, приуроченных к его 80-летию. Очень приятно, что первая экспозиция открывается в Азербайджанском национальном музее ковра. Говоря о юбилее Арифа Гусейнова, трудно представить, что ему исполняется 80 лет, его душа молода, он полон новых творческих идей и планов", - добавила Меликова.

Мероприятие посетило огромное число гостей, среди них видные общественные деятели, известные представители культуры, искусства, литературы, творческая молодежь, для которых народный художник – Мастер, на которого хочется равняться и учиться у него.

Почетные гости, выступившие с поздравительными речами, говорили не только о богатом и многогранном творчестве Гусейнова, но и отмечали прекрасные человеческие качества народного художника.

На мероприятии Арифа Гусейнова ждало много приятных встреч, сердечных поздравлений и памятных подарков. Так, фотохудожник Агдес Багирзаде преподнесла в подарок народному художнику его фотопортрет.

Ариф Гусейнов выразил признательность всем гостям мероприятия. Он отметил, что совсем не случайно "Азербайджанская сказка" стала первой выставкой, приуроченной к его юбилею.

"Хочу, чтобы подрастающее поколение читало наши народные сказки, а современные авторы писали и для детей. Вошедшие в экспозицию работы основаны на 30 классических азербайджанских сказках и двух современных", - сказал народный художник.

Отметим, что произведения, вошедшие в экспозицию выставки, художник впервые создал в формате цифровой печати, где они получили новую жизнь в ярких и индивидуальных чертах, мастерски отображающих волшебство, мудрость, красоту, величие этих сказок, мифологическое мировоззрение нашего народа. Эти работы, созданные Арифом Гусейновым в неповторимом, оригинальном стиле с настоящим мастерством и любовью, обрамлены знаменитыми композициями безворсовых и ворсовых азербайджанских ковров.

Выставка продлится до 24 февраля.