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Будет представлена итоговая выпускная выставка студентов Школы Современного Искусства YARAT

Культура Материалы 15 марта 2023 14:39 (UTC +04:00)
Будет представлена итоговая выпускная выставка студентов Школы Современного Искусства YARAT

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT представляет итоговую выпускную выставку студентов Школы Современного Искусства YARAT.

Школа Современного Искусства YARAT, под руководством заслуженного художника Сабины Шихлинской, успешно реализовала теоретические и практические образовательные программы для художников в мультидисциплинарных областях, арт-менеджеров, кураторов и искусствоведов по фундаментальным направлениям современного искусства на протяжении года. В итоге 27 студентов освоили различные направления в искусстве и подготовили 3 разных выпускных проекта, сообщает Trend Life.

В современном мире традиционные границы, становящиеся всё менее важными, подвержены утрате смысла и ценности. В мире, суженном во времени и пространстве, взаимные зависимости и культурные передвижения упрощаются. Это может привести к нравственной эрозии, утрате национальной идентичности народов и культурного сходства между ними. Близость, созданная глобализацией, также сопровождается нравственным кризисом, чувством отчуждения и разобщения среди людей. Эти темы исследуют выставки «Вавилон 2.0», «По следам прошлых поколений» и «Ищу исцеление от страданий».

Выставка «Вавилон 2.0» при помощи искусства исследует причины, по которым мир до сих пор не может стать «глобальным городом» и люди не могут найти общий язык на фоне сокращения временных и пространственных ограничений, нарастания социальных и культурных схождений.

Посредством нового образа жизни, принесённом урбанизацией и модернизацией, в жизни людей и общества стали меняться традиционные мировоззрения, представления об истине и ценностях. В то время как социальная память — это рабочая память, к которой мы обращаемся ежедневно, культурная память — это память, которая связывает нас с нашим прошлым. Наша культурная память, которая представляет собой смесь нашего поведения, традиций, духовных ценностей, праздников, фольклора и верований, важна не только для влияния на нашу идентичность, но и для передачи ее будущим поколениям. Выставка «По следам прошлых поколений» освещает праздник Новруз, тесно связанный с нашей национальной идентичностью, пытается показать связь природы и человека, коллективную жизнь без гендерных и социальных ролей в обществе.

Поиск человеком средства от своего духовного кризиса и есть его попытка найти себя и достичь совершенства. Попытка решить проблемы неизбежно приводит к моральному кризису. Душа всегда в поисках гармонии, но наш мир дисгармоничен. Эта непоследовательность является источником как нашей печали, так и наших надежд. Именно таким образом выставка «Ищу исцеление от страданий» подчеркивает путь к совершенству через обретение исцеления от человеческих страданий и душевных кризисов.

Выставка "Вавилон 2.0"

Открытие выставки: 16 марта, 18:00

Даты выставки: 16-29 марта, 2023

Куратор: Чинар Балаева

Менеджер проекта: Земфира Шихлинская

Художики: Агамали Алиев, Наргиз Аскерова, Айсель Гасанова, Ровшан Гусейнов, Гусейн Джалилов, Ульвия Иман

Выставка "По следам прошлых поколений"

Открытие выставки: 6 апреля, 19:00

Даты выставки: 6-16 апреля, 2023

Куратор: Айнур Абуталыбова

Менеджер проекта: Илькана Самедова

Художники: Фидан Гумбетли, Тамира Ибрагимова, Фидан Назимгызы, Наджаф Озтюрк, Алина Юсупова

Выставка "Ищу исцеление от страданий"

Открытие выставки: 21апреля, 19:00

Даты выставки: 21 апреля – 04 мая, 2023

Куратор: Бахтияр Алиев

Менеджер проекта: Фидан Гусейнова

Художники: Сяма Абдалова, Айтен Абдуллаева, Дилара Ализаде, Айгюн Бахшиева, Мурад Велиев, Заур Гахраманов, Джейран Мир-Гасым, Нармин Насибова, Ленай Сеидализаде.

Модератор публичных программ выставки: Асим Адгезель

Режим работы выставки: вторник – воскресенье, 12:00-20:00

Локация: Проектное Пространство ARTIM

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