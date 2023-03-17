Азербайджанское исполнительское искусство: страницы истории (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли в связи со 100-летием первого на Востоке высшего учебного музыкального заведения состоялась презентация книги "Азербайджанское исполнительское искусство: страницы истории", сообщает Trend Life.

В первом томе издания повествуется о выдающихся мастерах фортепианного исполнительского искусства Азербайджана, во втором - о талантливых личностях, прославивших струнное и духовое исполнительское искусство Азербайджана, а в третьем томе - о музыкантах, посвятивших свое творчество вокальному и дирижерскому искусству нашей страны. В целях пропаганды музыкального искусства Азербайджана книга была издана на трёх языках: азербайджанском, русском и английском.

Во время мероприятия ректор БМА, народный артист СССР и Азербайджана, профессор Фархад Бадалбейли особо подчеркнул незаменимую роль книг в развитии музыкальной культуры и искусства страны. Автор идеи создания данной книги, заслуженный педагог, доктор искусствоведения, декан историко-теоретического факультета БМА, профессор Гюльзар Махмудова в своем выступлении поблагодарила каждого, кто вложил свой труд в осуществление идеи публикации книги. Своими мыслями о значении книги также поделились народные артисты Захра Гулиева и Юсиф Ахундзаде, заслуженная артистка Валида Расулова, заслуженный педагог, профессор БМА Лейла Мамедова, доктор философии по искусствоведению, профессор Кенуль Гусейнова и др.

В концертной программе мероприятия выступили народные артисты Егяна Ахундова, Ульвия Гаджибекова, Гюльназ Исмаилова, заслуженный деятель искусств Кямаля Нейманова, а также лауреаты международных конкурсов Саида Тагизаде, Орхан Гусейнов, Назрин Асланлы, Мамедали Пашазаде, Лейла Фараджова и коллектив хора "Sabah".