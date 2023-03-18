Фильмы Ялчина Эфендиева в летописи азербайджанского кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана прошло очередное мероприятие в рамках цикла ретроспективных показов "Летопись азербайджанского документального кино", посвященного 125-летию азербайджанского кино и 100-летию киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, сообщает Trend Life.

Мероприятие было посвящено творческой деятельности народного артиста Азербайджана, известного кинорежиссера Ялчина Эфендиева (1937-2019 годы).

Директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев рассказал о заслугах Ялчина Эфендиева в отечественном кинематографе, в частности в документальном кино.

Было отмечено, что документальные кинокартины Ялчина Эфендиева занимают особое место в азербайджанском кинематографе, единственным полнометражным художественным фильмом режиссера является кинолента Xatirələr sahili ("Берег воспоминаний"). Ялчин Эфендиев возглавлял производственное объединение хроникально-документальных и научно-массовых фильмов киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Первые мультипликационные фильмы, снятые после восстановления на киностудии цеха мультипликационных фильмов, также связаны с именем Ялчина Эфендиева.

На вечере были продемонстрированы два документальных фильма режиссера – "Десять минут о Баку" (1966 год) и "Как хорошо, что на свете есть Самед Вургун" (1976 год).

После показа сын Ялчина Эфендиева – Ибрагим Эфендиев выразил признательность организатором мероприятия и гостям вечера за внимание, оказываемое творческому наследию кинорежиссера.