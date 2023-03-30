Концерт-посвящение в Баку - "Гара Гараев и его ученики" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Зала камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся вечер под названием "Гара Гараев и его ученики", посвященный 105-летию со дня рождения выдающегося композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева, сообщает Trend Life.

В программе прозвучали произведения Гара Гараева, Васифа Адыгезалова, Хайяма Мирзазаде, Арифа Меликова, Фирангиз Ализаде, Эльнары Дадашевой и Джалала Аббасова.

Сочинения представили заслуженная артистка Азербайджана Тохфа Бабаева (скрипка), Расима Бабаева (орган), Нигяр Мамедова (орган), Сабина Асланова (орган), Шафаг Абдуллаева (орган).

На концерте-посвящении выдающемуся композитору Гара Гараеву слушатели насладились органной музыкой и звучанием скрипки. Гармония вечера выражалась во всем - и в подготовленной музыкальной программе, и в том, как слушатели воспринимали музыку.

Солисты покорили публику своим исполнительским мастерством, концерт стал прекрасным посвящением, данью глубокого уважения к любимому композитору – выдающемуся мастеру Гара Гараеву.

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