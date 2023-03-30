Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, проректор Бакинской академии хореографии Тарана Мурадова в качестве почетного гостя и члена жюри принимает участие в VI Республиканском конкурсе казахского танца имени Шары Жиенкуловой, сообщает Trend Life.

Среди участников свыше 300 солистов со всех регионов Казахстана, хорошо известные и молодые танцевальные коллективы, в репертуаре которых отразился колорит казахского танца нашей страны. Тарана Мурадова выступила на открытии, дала интервью ряду СМИ.

"Конкурс организован на самом высоком уровне и проходит в Театре Астана Балета и Казахской национальной академии хореографии, с которой много лет плодотворно сотрудничает Бакинская академия хореографии , осуществляется обмен опытом между педагогами и учащиеся проходят обучение. В рамках конкурса будет проведен ряд встреч с хореографами, балетмейстерами и танцорами, осуществлен обмен мнениями и опытом, представлены мастер-классы и лекции. Проект знакомит зрителей с современным репертуаром и тенденциями развития казахского национального танца, новыми поисками хореографов, позволяет выявить ярких исполнителей, обменяться творческими достижениями и профессиональным опытом", - сказала Trend Life Тарана Мурадова.

В состав жюри в этом году также вошли представители Казахстана - народная артистка Талпақова Гүлжан (председатель жюри), заслуженный деятель Авахри Мукарам, заслуженный деятель Есекеев Абдрасул.