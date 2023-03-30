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Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)

Культура Материалы 30 марта 2023 16:21 (UTC +04:00)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, проректор Бакинской академии хореографии Тарана Мурадова в качестве почетного гостя и члена жюри принимает участие в VI Республиканском конкурсе казахского танца имени Шары Жиенкуловой, сообщает Trend Life.

Среди участников свыше 300 солистов со всех регионов Казахстана, хорошо известные и молодые танцевальные коллективы, в репертуаре которых отразился колорит казахского танца нашей страны. Тарана Мурадова выступила на открытии, дала интервью ряду СМИ.

"Конкурс организован на самом высоком уровне и проходит в Театре Астана Балета и Казахской национальной академии хореографии, с которой много лет плодотворно сотрудничает Бакинская академия хореографии , осуществляется обмен опытом между педагогами и учащиеся проходят обучение. В рамках конкурса будет проведен ряд встреч с хореографами, балетмейстерами и танцорами, осуществлен обмен мнениями и опытом, представлены мастер-классы и лекции. Проект знакомит зрителей с современным репертуаром и тенденциями развития казахского национального танца, новыми поисками хореографов, позволяет выявить ярких исполнителей, обменяться творческими достижениями и профессиональным опытом", - сказала Trend Life Тарана Мурадова.

В состав жюри в этом году также вошли представители Казахстана - народная артистка Талпақова Гүлжан (председатель жюри), заслуженный деятель Авахри Мукарам, заслуженный деятель Есекеев Абдрасул.

Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский хореограф Тарана Мурадова определяет лучших танцоров Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)
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