Народный писатель Азербайджана Анар Рзаев награжден государственным орденом Узбекистана "Дустлик" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный писатель, режиссер и сценарист, публицист и драматург, общественный деятель, председатель Союза писателей Азербайджана (СПА), почетный президент Союза писателей ТЮРКСОЙ, народный писатель Азербайджана Анар Рзаев награжден государственным орденом Узбекистана "Дустлик" (Дружба) по случаю 85-летия и за многолетний вклад в развитие и пропаганду культуры и литературы, сообщил Trend Life секретарь СПА по международным литературным связям, вице-президент Союза писателей ТЮРКСОЙ, поэт и переводчик Салим Бабуллаоглу.

Церемония награждения прошла в Центре культуры Fəhad города Навои с участием советника Президента Узбекистана, известного писателя Хайраддина Султанова в рамках второго съезда Союза писателей ТЮРКСОЙ (Ташкент-Навои).

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, председатель Союза писателей Узбекистана Сираджаддин Сеййид, представители и руководители различных организаций стран тюркского мира, представители узбекской общественности, деятели культуры и искусства.

Перед церемонией награждения была организована выставка книг Анара Рзаева.

Анар Рзаев - кавалер государственных орденов Азербайджана "Шохрат", "Шараф", "Истиглал", "Эмек" I степени, лауреат Государственной премии, Премии Гейдара Алиева. Автор множества интересных произведений, затрагивающих в основном проблемы современности. Влияние произведений, характеризующихся актуальностью темы, индивидуальностью стиля, совершенством языка и глубокой жизненностью и прививающих высокие моральные качества, на формирование вкуса широкой читательской аудитории заслуживает самых высоких слов. Среди самых известных произведений "Шестой этаж пятиэтажного дома", "Комната в отеле", "Юбилей Данте", "Я, Ты, Он и телефон" и другие. По сценариям Анара снято около 15 фильмов ("День прошёл", "Тахмина", "Комната в отеле" , "Посол зари" и т.д.), из них три фильма снято им в качестве режиссёра. По одному из его рассказов на "Мосфильме" режиссёром Самсоном Самсоновым был снят фильм "Каждый вечер в одиннадцать" по сценарию Эдварда Радзинского.