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Народный писатель Азербайджана Анар Рзаев награжден государственным орденом Узбекистана "Дустлик" (ФОТО)

Культура Материалы 30 марта 2023 17:18 (UTC +04:00)
Народный писатель Азербайджана Анар Рзаев награжден государственным орденом Узбекистана "Дустлик" (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Известный писатель, режиссер и сценарист, публицист и драматург, общественный деятель, председатель Союза писателей Азербайджана (СПА), почетный президент Союза писателей ТЮРКСОЙ, народный писатель Азербайджана Анар Рзаев награжден государственным орденом Узбекистана "Дустлик" (Дружба) по случаю 85-летия и за многолетний вклад в развитие и пропаганду культуры и литературы, сообщил Trend Life секретарь СПА по международным литературным связям, вице-президент Союза писателей ТЮРКСОЙ, поэт и переводчик Салим Бабуллаоглу.

Церемония награждения прошла в Центре культуры Fəhad города Навои с участием советника Президента Узбекистана, известного писателя Хайраддина Султанова в рамках второго съезда Союза писателей ТЮРКСОЙ (Ташкент-Навои).

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, председатель Союза писателей Узбекистана Сираджаддин Сеййид, представители и руководители различных организаций стран тюркского мира, представители узбекской общественности, деятели культуры и искусства.

Перед церемонией награждения была организована выставка книг Анара Рзаева.

Анар Рзаев - кавалер государственных орденов Азербайджана "Шохрат", "Шараф", "Истиглал", "Эмек" I степени, лауреат Государственной премии, Премии Гейдара Алиева. Автор множества интересных произведений, затрагивающих в основном проблемы современности. Влияние произведений, характеризующихся актуальностью темы, индивидуальностью стиля, совершенством языка и глубокой жизненностью и прививающих высокие моральные качества, на формирование вкуса широкой читательской аудитории заслуживает самых высоких слов. Среди самых известных произведений "Шестой этаж пятиэтажного дома", "Комната в отеле", "Юбилей Данте", "Я, Ты, Он и телефон" и другие. По сценариям Анара снято около 15 фильмов ("День прошёл", "Тахмина", "Комната в отеле" , "Посол зари" и т.д.), из них три фильма снято им в качестве режиссёра. По одному из его рассказов на "Мосфильме" режиссёром Самсоном Самсоновым был снят фильм "Каждый вечер в одиннадцать" по сценарию Эдварда Радзинского.

Народный писатель Азербайджана Анар Рзаев награжден государственным орденом Узбекистана "Дустлик" (ФОТО)
Народный писатель Азербайджана Анар Рзаев награжден государственным орденом Узбекистана "Дустлик" (ФОТО)
Народный писатель Азербайджана Анар Рзаев награжден государственным орденом Узбекистана "Дустлик" (ФОТО)
Народный писатель Азербайджана Анар Рзаев награжден государственным орденом Узбекистана "Дустлик" (ФОТО)
Народный писатель Азербайджана Анар Рзаев награжден государственным орденом Узбекистана "Дустлик" (ФОТО)
Народный писатель Азербайджана Анар Рзаев награжден государственным орденом Узбекистана "Дустлик" (ФОТО)
Народный писатель Азербайджана Анар Рзаев награжден государственным орденом Узбекистана "Дустлик" (ФОТО)
Народный писатель Азербайджана Анар Рзаев награжден государственным орденом Узбекистана "Дустлик" (ФОТО)
Народный писатель Азербайджана Анар Рзаев награжден государственным орденом Узбекистана "Дустлик" (ФОТО)
Народный писатель Азербайджана Анар Рзаев награжден государственным орденом Узбекистана "Дустлик" (ФОТО)
Народный писатель Азербайджана Анар Рзаев награжден государственным орденом Узбекистана "Дустлик" (ФОТО)
Народный писатель Азербайджана Анар Рзаев награжден государственным орденом Узбекистана "Дустлик" (ФОТО)
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