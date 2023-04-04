Азербайджанский дуэт TuralTuranX выступил на крупнейшем pre-party "Евровидения" в Израиле (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение 2023" дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) приняли участие в Israel Calling, открыв парад участников вечера и исполнив композицию Tell me more, сообщает Trend Life.

Israel Calling - одно из крупнейших промо-мероприятий в преддверии конкурса "Евровидение". Подобные мероприятия проходят с целью собрать участников конкурса и представляют собой отличную возможность показать себя в других странах до начала "Евровидения". Pre-party Eurovision прошло в Тель-Авиве и было посвящено 50-летию с начала участия Израиля в "Евровидении".

Отметим, что TuralTuranX в рамках промо-выступлений 15 апреля также примут участие в Eurovision in Concert в Амстердаме (Нидерланды), а 16 апреля - на London Eurovision Party (Великобритания). В данных концертных программах выступят участники "Евровидения-2023" из разных стран.

Напомним, "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон. TuralTuranX выступят с композицией Tell me more во второй части первого полуфинала конкурса под номером 12. Авторами песни являются сами исполнители - Турал и Туран Багмановы.