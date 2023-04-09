Все артисты потрясены смертью Азера Паши Нематова! Он вчера вечером был на спектакле, и сегодня должен был прийти… - Сабир Мамедов

БАКУ /Trend Life/ - "Все артисты потрясены смертью Азера Паши Нематова! Он вчера вечером был на спектакле “Cəhənnəm sakinləri” по пьесе народного писателя Эльчина Эфендиева, и сегодня должен был прийти на спектакль “Ölülər” по произведению видного просветителя и писателя-сатирика Джалила Мамедгулизаде. У меня нет слов, только слезы, это очень большая потеря для нашего театрального искусства", - сказал Trend Life народный артист Сабир Мамедов.

На протяжении около 25 лет Сабир Мамедов играл в спектаклях Азера Паши Нематова.

"Он был прекрасным человеком, очень великодушным и большим профессионалом, всегда ценил мастеров сцены и продвигал молодежь. Все его спектакли шли с большим успехом, годами ставились на театральной сцене, были любимыми среди театралов. Азер Паша Нематов вписал свое имя в летопись национального театрального искусства, всегда будет жить в своих спектаклях и наших сердцах", - добавил Сабир Мамедов.

Сегодня на 76 году жизни после продолжительной болезни скончался видный театральный режиссер, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, художественный руководитель и директор Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист, профессор Азер Паша Нематов, сообщает Trend Life.

Церемония прощания пройдет 10 апреля в Аздраме с 12.00. Будет похоронен на второй Аллее почетного захоронения.

Азер Паша Нематов родился 13 августа 1947 года в Баку в семье видного театрального режиссера, заслуженного деятеля искусств Зафара Нематова. Выпускник факультета театрального режиссера (курс народного артиста СССР Мехти Мамедова) Азербайджанского государственного института искусств им. М.Алиева (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

С 1972 по 1990 года осуществлял творческую деятельность в Государственном театре юного зрителя, пройдя путь от ассистента режиссера до главного режиссера и художественного руководителя театра. В 1974-1976 годах работал в Ленинградском государственном театре юного зрителя.

С 1990 года работал в Аздраме, где с 2015 года был художественным руководителем и главным режиссер-постановщиком. С 1991 года возглавлял Союз театральных деятелей Азербайджана. На протяжении творческой жизни с успехом представлял спектакли на фестивалях в России, Греции, Турции, Грузии, Таджикистане и других странах.

Allah rəhmət eləsin