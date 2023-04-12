Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)

Культура Материалы 12 апреля 2023 20:10 (UTC +04:00)
Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Зала камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт под названием "На рубеже Востока и Запада", сообщает Trend Life.

В программе выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов Айтен Рустамли (кяманча), Джанель Наджафли (скрипка), Али Талыбов (фортепиано), Кянан Садыгов (контрсаз), Джафар Гасанов (кахон).

В их исполнении прозвучали произведения Тофига Гулиева, Васифа Адыгезалова, Астора Пьяццоллы, Иоганнеса Брамса.

Концертная программа была полна гармонии, красоты и умиротворения. Звучание инструментов с разной музыкальной историей создавало фантастическую атмосферу.

Публика встретила концерт с большим интересом и в благодарность за прекрасный вечер наградила музыкантов бурными аплодисментами.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)
Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)
Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)
Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)
Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)
Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)
Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)
Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)
Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)
Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)
Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)
Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)
Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)
Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)
Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)
Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)
Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)
Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)
Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)
Гармония и красота - Фантастическая атмосфера на концерте в Баку (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости