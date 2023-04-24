Состоялась презентация книги Эльдара Ахадова "Харыбюльбюль" о выдающихся личностях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 23 апреля во Всемирный день книги в Баку состоялась презентация книги "Харыбюльбюль" сопредседателя Литературного совета Ассамблеи народов Евразии, члена Союза писателей России и Русского географического общества, почетного члена Союза писателей Азербайджана Эльдара Ахадова, сообщает Trend Life. Издание книги приурочено к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Эльдар Ахадов родился 19 июля 1960 года в Баку. Выпускник Азербайджанского индустриального института (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности) и Ленинградского горного института (ныне - Санкт-Петербургский горный университет) и долгие годы работал по специальности на Крайнем Севере. С 1986 года живет в Красноярске, но все эти годы поддерживает с Азербайджаном непрерывную связь. Является автором более шестидесяти книг - прозы и поэзии, обладателем литературных премий и медалей, лауреатом конкурсов и фестивалей. Называет литературу делом всей своей жизни, подчеркивая, что большинство его произведений основано на личном опыте.

Новая книга "Харыбюльбюль" написана стихами в форме дастана на азербайджанском и русском языках. В книге повествуется об истории азербайджанского народа, выдающихся правителях, поэтах, зодчих, врачах, учёных, музыкантах и композиторах, художниках и защитниках великой Страны Огней. Было отмечено, что книга также вышла в России. Издание украшают работы живописцев Саттара Бахлулзаде, Тогрула Нариманбекова, Таира Салахова, Гусейна Алиева и Эльдара Бабазаде.

Выступившие заместитель руководителя Русского дома в Баку Елена Мазаева, директор издательства "Şərg – Qərb" Севиль Исмайлова, профессор, поэт-переводчик Алвиз Алиев, руководитель театра "Гюнай" Лариса Тарусова, профессор Бакинского славянского университета Флора Наджи, журналист Лариса Джаваншир и другие поздравили автора с новой книгой и пожелали дальнейших творческих успехов, поделились мыслями об издании. Ведущей вечера была поэтесса, вице-президент Бакинского клуба авторской песни Вяфа Мамедова.

Участникам мероприятия были продемонстрированы музыкальные видеофильмы, посвященные танцевальным композициям на стихи Эльдара Ахадова в исполнении азербайджанского народного ансамбля "Одлар юрду" из Красноярского края.

Гостям была представлена литературно-музыкальная композиция на стихи дастана "Xarıbülbül" с участием юных артистов детского театра "Гюнай".