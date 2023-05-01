Азербайджанский мугам на острове Грасброок на Эльбе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Elbphilharmonie состоялся вечер азербайджанского мугама с участием заслуженных артистов Сахиба Пашазаде (тар) и Кямрана Керимова (нагара), сообщает Trend Life.

"Мугам признан во всем мире одним из самых уникальных жанров искусства– это музыкальная визитная карточка нашей страны. Концерт прошел под овации зрителей, которые в заключении стоя приветствовали нас. Три раза нас вызывали на бис! Было очень приятно. Главное – это торжество азербайджанского мугама – нашего древнего музыкального искусства, который объявлен ЮНЕСКО одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества", - отметил Сахиб Пашазаде.

Здание Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия) – это музыкальный корабль, плывущий на полных парусах в сторону устья Эльбы, впадающей в Северное море. Новая стеклянная конструкция, построенная в 2007-2017 годах, напоминает поднятый парус, но при этом вызывает ассоциацию и с гребнем волны, и с искрящимся кристаллом прозрачного кварца. Здание Эльбской филармонии построено на крыше бывшего портового склада на острове Грасброок, входящем в прибрежный квартал Гамбурга с современным названием HafenCity.