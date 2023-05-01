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Азербайджанский мугам на острове Грасброок на Эльбе (ФОТО)

Культура Материалы 1 мая 2023 11:41 (UTC +04:00)
Азербайджанский мугам на острове Грасброок на Эльбе (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Elbphilharmonie состоялся вечер азербайджанского мугама с участием заслуженных артистов Сахиба Пашазаде (тар) и Кямрана Керимова (нагара), сообщает Trend Life.

"Мугам признан во всем мире одним из самых уникальных жанров искусства– это музыкальная визитная карточка нашей страны. Концерт прошел под овации зрителей, которые в заключении стоя приветствовали нас. Три раза нас вызывали на бис! Было очень приятно. Главное – это торжество азербайджанского мугама – нашего древнего музыкального искусства, который объявлен ЮНЕСКО одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества", - отметил Сахиб Пашазаде.

Здание Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия) – это музыкальный корабль, плывущий на полных парусах в сторону устья Эльбы, впадающей в Северное море. Новая стеклянная конструкция, построенная в 2007-2017 годах, напоминает поднятый парус, но при этом вызывает ассоциацию и с гребнем волны, и с искрящимся кристаллом прозрачного кварца. Здание Эльбской филармонии построено на крыше бывшего портового склада на острове Грасброок, входящем в прибрежный квартал Гамбурга с современным названием HafenCity.

Азербайджанский мугам на острове Грасброок на Эльбе (ФОТО)
Азербайджанский мугам на острове Грасброок на Эльбе (ФОТО)
Азербайджанский мугам на острове Грасброок на Эльбе (ФОТО)
Азербайджанский мугам на острове Грасброок на Эльбе (ФОТО)
Азербайджанский мугам на острове Грасброок на Эльбе (ФОТО)
Азербайджанский мугам на острове Грасброок на Эльбе (ФОТО)
Азербайджанский мугам на острове Грасброок на Эльбе (ФОТО)
Азербайджанский мугам на острове Грасброок на Эльбе (ФОТО)
Азербайджанский мугам на острове Грасброок на Эльбе (ФОТО)
Азербайджанский мугам на острове Грасброок на Эльбе (ФОТО)
Азербайджанский мугам на острове Грасброок на Эльбе (ФОТО)
Азербайджанский мугам на острове Грасброок на Эльбе (ФОТО)
Азербайджанский мугам на острове Грасброок на Эльбе (ФОТО)
Азербайджанский мугам на острове Грасброок на Эльбе (ФОТО)
Азербайджанский мугам на острове Грасброок на Эльбе (ФОТО)
Азербайджанский мугам на острове Грасброок на Эльбе (ФОТО)
Азербайджанский мугам на острове Грасброок на Эльбе (ФОТО)
Азербайджанский мугам на острове Грасброок на Эльбе (ФОТО)
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