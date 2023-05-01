Директор азербайджанского музея выступила с докладом в Венгрии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского национального музея ковра (АНМК), заслуженный работник культуры Ширин Меликова выступила с докладом в рамках "Панели музеев тюркского мира" в Будапеште (Венгрия), сообщили Trend Life в пресс-службе музея ковра.

"Панель музеев тюркского мира" в столице Венгрии провел генеральный секретариат Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

На мероприятие, посвященное 100-летию известного венгерского этнографа, исследователя тюркских народов и шаманизма Диосзеги Вильмоса, были приглашены руководители и ведущие специалисты передовых музеев тюркского мира. На встрече, организованной совместно Союзом музеев ТЮРКСОЙ, Европейским отделом Организации тюркских государств и Венгерским этнографическим музеем, также присутствовала директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова.

Временный руководитель Союза музеев ТЮРКСОЙ, директор АНМК Ширин Меликова произнесла вступительную речь, в которой подчеркнула важность этих традиционных встреч в расширении взаимных связей между музеями тюркских государств.

Меликова рассказала об исторических взаимных культурных связях между Венгрией и тюркским миром, еще более расширяющихся сегодня.

Далее встреча продолжилась панельными сессиями. На первой сессии выступила Ширин Меликова с обширным докладом на тему "Музей и посетитель: горизонты сотрудничества". Доклад затронул такие важные темы, как современные принципы работы с посетителями в АНМК, отвечающие сегодняшним требованиям, культурные и образовательные проекты, повышающие интерес посетителей к древнему национальному наследию и другие смежные темы.

Доклад был встречен с большим интересом, в процессе дискуссий Ширин Меликова ответила на вопросы участников.

Представители Турции, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран также выступили с интересными докладами, охватывающими музейную сферу и этнографические исследования.