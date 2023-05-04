Бакинские дни современной музыки – фестиваль в столице Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке министерства науки и образования, министерства культуры Азербайджана 21-25 мая пройдет фестиваль "I Bakı Müasir Musiqi Günləri" (I Бакинские дни современной музыки), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

Цель пятидневного фестиваля – осветить тему взаимосвязей между современными азербайджанскими композиторами и европейской и американской композиторскими школами. В фестивале, наряду с отечественными музыкантами, ожидается участие приглашенных исполнителей из Швейцарии, Венгрии, Германии, Франции, России и Казахстана, среди них – Авитал Коэн (флейта), Дэниэль Вайсберг (композитор), Силард Бенес (кларнет), Глеб Хохлов (скрипка), Александр Хубеев (композитор), Юлия Мигунова (виолончель), Андрей Юргенсон (кларнет) и другие.

В то же время программа фестиваля, приуроченная к юбилейной дате со дня рождения венгерского композитора Дьёрдя Лигети (1923-2006 годы), богата значимыми для мировой музыкальной культуры произведениями, которые впервые будут исполнены в нашей стране.

В рамках фестиваля меломаны смогут насладиться произведениями Дж. Шельси, К. Штокхаузена, Б. Фуррера, С. Гани, П. Дюсапена, Х. Холлигера и многих других композиторов.

Фестиваль, наряду с концертно-исполнительской деятельностью, направлен на просвещение и образование в области современной музыки.

В рамках проекта будут проведены мастер-классы, репетиции, лекции.

Открытие фестиваля состоится 21 мая в 19.00 в Международном центре мугама в Баку.

25 мая в Киноцентре "Низами" пройдет показ фильма "Ligeti: portret".

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