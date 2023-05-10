Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)

Культура Материалы 10 мая 2023 01:09 (UTC +04:00)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - На Liverpool Arena прошел первый полуфинал 67-го Международного песенного конкурса "Евровидение", сообщает Trend Life.

Представители Азербайджана дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) исполнили композицию Tell me more. Авторами песни являются сами исполнители.

Из 15 стран первыми финалистами стали представители Хорватии, Молдовы, Швейцарии, Финляндии, Чехии, Израиля, Португалии, Швеции, Сербии и Норвегии.

На "Евровидении 2023" принимают участие 37 стран. Второй полуфинал состоится 11 мая с участием представителей (по очередности согласно жеребьевке) Дании, Армении, Румынии, Эстонии, Бельгии, Кипра, Исландии, Греции, Польши, Словении, Грузии, Сан-Марино, Австрии, Албании, Литвы и Австралии. В финале 13 мая к десяти лучшим от каждого полуфинала присоединяться Германия, Испания, Италия, Франция, Украина и Великобритания.

Результаты полуфинала будут определяться исключительно голосованием зрителей, а результаты финала будут определяться как национальным жюри, так и зрительским голосованием. Результаты голосования от членов азербайджанского жюри объявит ведущая İTV Нармин Салманова, а комментировать будет ведущий Азер Сулейманлы.

Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон. Ведущие конкурса в Ливерпуле - британская певица Алиша Диксон, британская актриса Ханна Уэддингем, украинская певица Юлия Санина и ирландский телеведущий Грэм Нортон.

Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Определились первые финалисты "Евровидения 2023" (ВИДЕО, ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости