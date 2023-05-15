Азербайджанские скульпторы создали панно, отражающее роль великого лидера Гейдара Алиева в славной истории страны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее NUR Art House в рамках фестиваля "Наследие Гейдара Алиева", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, состоялся воркшоп скульпторов, сообщает Trend Life.

Проект реализован НПО Arts Council Azerbaijan, World Craft Council Europe и галереей NUR Art House. Автор идеи фестиваля - руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, куратор воркшопа – скульптор Теймур Гарибов.

По словам Дадаша Мамедова, цель воркшопа скульпторов заключается не только в создании объектов искусства, но и предоставлении возможности проследить за творческим процессом, посмотреть как работают и создают свои произведения мастера.

"Центральным моментом воркшопа стало создание большого панно. Каждый скульптор создал свою отдельную работу, объединив которые у нас получилась большая композиция, отражающая роль великого лидера Гейдара Алиева в славной истории страны", - сказал Мамедов.

В воркшопе приняли участие Айсель Нагиева, Заур Гахраманов, Фарид Мамедов, Зюмрюд Аббасзаде, Заният Мамедова, Мялякханым Алиева, Амин Алескерли, Гюлара Набиева, Динара Музаффарли.

Гостям воркшопа была предоставлена возможность увидеть кропотливый и сложный процесс создания работ, причем сразу в разных стилях, а также пообщаться с людьми искусства в неформальной обстановке.

Воркшоп как форма самосовершенствования мастеров и обучения начинающих талантов проводится в целях поддержки творческой молодежи и пропаганды культуры и искусства Азербайджана.

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