Азербайджанцы удостоены музыкальной премии российского телеканала

БАКУ /Trend Life/ - Популярные в России исполнители азербайджанского происхождения – певец Jony (Джахид Гусейнли) и дуэт HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) удостоены музыкальной премии телеканала RU.TV, сообщает Trend Life.

Jony удостоен премии в номинации "Лучший певец", а дуэт HammAli&Navai – "Лучший хип-хоп проект".

Вручение премии прошло в Крокус Сити Холл в Москве. Музыкальная премия телеканала RU.TV – знаковое событие для всего российского шоу-бизнеса, традиционно телеканал награждает самых ярких исполнителей в классических и эксклюзивных номинациях.