Чайка летит из Баку в Гянджу, или Что такое человеческое счастье (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр юного зрителя представит в Гянджинском государственном театре спектакль "Чайка" по одноименному произведению русского классика Антона Чехова, сообщили Trend Life в пресс-службе ТЮЗа. Начало - 29 мая в 18.00.

Спектакль будет представлен в рамках "Года Гейдара Алиева", организованного Министерством культуры Азербайджана гастролей бакинских театров в регионы страны. Гастроли организованы с целью активизации культурной жизни регионов, повышения качества досуга населения, особенно молодежи, а также обмена опытом с местными творческими коллективами.

Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный артист Ниджат Кязымов, художник-оформитель – Тельман Шыхыев, хореография – Наиля Мамедзаде, музыкальное оформление – Шамхал Новрузлу, постановщик трюков – Иса Асадов.

В ролях – заслуженные артисты Кямаля Гусейнова, Расим Джафар, Шовги Гусейнов, актеры Сабина Мамедзаде, Бахрам Гасанов, Анар Сейфуллаев, Севиндж Мехралиева, Анар Сафиев, Айгюн Фатуллаева, Манаф Дадашов, Нурлан Сулейманлы, Микаил Алиев, Эльгюн Яхъяев, Араз Пиримов, Хилал Демиров и Умман Будагов.

"Чайка" - пьеса в четырёх действиях Антона Чехова, написанная в 1895-1896 годах. Чехов рассказывает в этой пьесе о своем затаенном - о трудном пути художника, о сущности художественного таланта, о том, что такое человеческое счастье. "Чайка" - беспредельно изящное создание чеховского драматического гения, она действительно проста и сложна, как сама жизнь, и ее подлинная внутренняя тема раскрывается перед нами не сразу, - подобно тому, как не сразу мы разбираемся в тех сложных положениях, противоречивых сплетениях обстоятельств, которыми одаривает нас сама жизнь. Автор как бы предлагает нам "на выбор" различные варианты понимания пьесы.