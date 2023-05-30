В Баку простились с заслуженным артистом Эльханом Гасымовым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла церемония прощания с известным режиссером и актером, заслуженным артистом Азербайджана Эльханом Гасымовым, сообщает во вторник Trend Life.

Церемония прощания прошла в доме, где жил Эльхан Гасымов. Проводить заслуженного артиста в последний путь пришли также его коллеги, известные деятели культуры и искусства.

Напомним, что Эльхан Гасымов скончался 29 мая на 79 году жизни. Он будет похоронен рядом с сыном на Хырдаланском кладбище.

Отметим, что Эльхан Гасымов родился 24 апреля 1945 года в Нахчыване. Выпускник актерского факультета Азербайджанского государственного института искусств (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и режиссёрского факультета Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (сейчас - Российский государственный институт сценических искусств).

Сыграл в около сорока картинах, более всего запомнился по ролям в фильмах "Где Ахмед?", "Последний перевал" и т.д.. С 1969 года работал на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, как актер и режиссер работал в более сорока художественных и документальных картинах, сатирическом киножурнале "Mozalan".