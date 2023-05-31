В Баку прошел VI Республиканский художественный фестиваль "AZƏRBAYCANIM" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку перед зданием Исполнительной власти Хатаинского района прошел VI Республиканский художественный фестиваль "AZƏRBAYCANIM" (Мой Азербайджан), сообщает Trend Life.

Задачи мероприятия, проведенного в рамках "Года Гейдара Алиева" - стимулирование творчества детей, подростков и молодежи, развитие их художественного вкуса.

Выступившие на мероприятии заместитель главы Исполнительной власти Хатаинского района Рафиг Исаев, заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, председатель Хатаинской районной организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Вугар Рагимзаде, директор Института нефтехимических процессов имени академика Юсифа Мамедалиева, академик Вагиф Аббасов, секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агаали Ибрагимов, заслуженный деятель искусств, искусствовед Зиядхан Алиев и директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов пожелали творческих успехов участникам фестиваля, отметили важное значение проведения мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодого поколения.

Мероприятие продолжилось выступлением музыкальных коллективов. Далее художник Джалал Агаев провел для участников фестиваля мастер-класс.

Участникам фестиваля были вручены подарки и дипломы. Победители фестиваля определены в трех возрастных категориях.

I место в возрастной категории 15-21 год заняла Нарын Зейналабдуева; II место – Гюльрух Везирова ; III место – Фарида Худавердиева. В возрастной категории 11-15 лет I места удостоен Гусейн Сулейманлы; II места - Мухамедали Азизли; III места – Сельджан Аббаслы. В возрастной категории до 11 лет I место занял Фурган Алиев; II место – Малахат Керимзаде, III место – Нуран Мусаев.

Напомним, что в рамках VI Республиканского художественного фестиваля "AZƏRBAYCANIM" при организации министерства культуры, министерства науки и образования, Союза художников Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Исполнительной власти Хатаинского района Баку, Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи" был проведен художественный конкурс на тему "Цветы" (Güllər).

На конкурс было отправлено более 3000 работ. Их авторами являются до 2500 детей, подростков и представителей молодежи из свыше 500 школ и творческих учреждений страны. Для экспозиции в Центре искусств "Хатаи" было выбрано 800 произведений. Конкурс проходил по трем возрастным группам. Авторы 10 лучших работ в каждой возрастной категории были приглашены на фестиваль.

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