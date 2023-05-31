Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт солистки AzTV и Международного центра мугама, ханенде Алмаханым Ахмедли, сообщает Trend Life.

Ханенде всего 21 год, но несмотря на это, она уже добилась успехов в творчестве. Выпускница Гуманитарной гимназии имени С. Д. Пишевари, средней школы им. М. А. Сабира, с отличием окончила отделение мугама Бакинской музыкальной школы имени Саида Рустамова, а затем Азербайджанскую национальную консерваторию. Профессиональную карьеру начала в 2014 году и сразу же стала победительницей Международного музыкального конкурса тюркских народов. В 2017 году стала обладательницей Гран-при телеконкурса "Мугам", организованного Фондом Гейдара Алиева, Государственным телевидением Азербайджана и министерством культуры. В 2018 году стала победительницей V Республиканского конкурс мугама. Выступала с концертами в России, Израиле и Таджикистане и других странах.

Это был первый большой сольный концерт певицы во Дворце Гейдара Алиева. Она выступила в сопровождении инструментального ансамбля "Баяты-Тюрк" под руководством тариста Масима Исламова. Ведущим мероприятия был известный телеведущий Азер Сулейманлы. На концерте прозвучали стихи известного поэта, учёного-литератора, доктор филологических наук, профессора Вугара Ахмеда, отца исполнительницы.

На концерте, прошедшем с аншлагом, были представлены композиции мугама, народные, ашугские, композиторские песни, а также турецкие и эстрадные хиты.