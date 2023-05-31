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Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)

Культура Материалы 31 мая 2023 19:50 (UTC +04:00)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт солистки AzTV и Международного центра мугама, ханенде Алмаханым Ахмедли, сообщает Trend Life.

Ханенде всего 21 год, но несмотря на это, она уже добилась успехов в творчестве. Выпускница Гуманитарной гимназии имени С. Д. Пишевари, средней школы им. М. А. Сабира, с отличием окончила отделение мугама Бакинской музыкальной школы имени Саида Рустамова, а затем Азербайджанскую национальную консерваторию. Профессиональную карьеру начала в 2014 году и сразу же стала победительницей Международного музыкального конкурса тюркских народов. В 2017 году стала обладательницей Гран-при телеконкурса "Мугам", организованного Фондом Гейдара Алиева, Государственным телевидением Азербайджана и министерством культуры. В 2018 году стала победительницей V Республиканского конкурс мугама. Выступала с концертами в России, Израиле и Таджикистане и других странах.

Это был первый большой сольный концерт певицы во Дворце Гейдара Алиева. Она выступила в сопровождении инструментального ансамбля "Баяты-Тюрк" под руководством тариста Масима Исламова. Ведущим мероприятия был известный телеведущий Азер Сулейманлы. На концерте прозвучали стихи известного поэта, учёного-литератора, доктор филологических наук, профессора Вугара Ахмеда, отца исполнительницы.

На концерте, прошедшем с аншлагом, были представлены композиции мугама, народные, ашугские, композиторские песни, а также турецкие и эстрадные хиты.

Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт ханенде Алмаханым Ахмедли (ВИДЕО, ФОТО)
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