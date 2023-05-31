Прощание в Баку… Со слезами на глазах… Посвящается детям, погибшим от ракетных ударов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в книжном центре LİBRAFF состоялась презентация книги поэтессы Нармины Мамедзаде "Vida" (Прощание), посвященной детям, погибшим от ракетных ударов армянских агрессоров в ходе 44-дневной Отечественной войны 2020 года, сообщает Trend Life. Мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей.

Вечер начался с минуты молчания в память о шехидах, отдавших свои жизни во имя освобождения оккупированных территорий Азербайджана от армянских агрессоров.

Среди жертв армянского террора, учиненного против мирного азербайджанского населения, 12 детей - 12 безвременно прерванных судеб... В книге "Vida" представлены письма погибших детей своим родителям, которые сочинены автором как обращение от душ этих малышей, как возможность попрощаться и рассказать миру о том, что дети не должны погибать в ходе войны. Также в книге представлены около сорока писем детей, которые не успели попрощаться со своими отцами-шехидами, защищающими Родину. Среди чтецов были народный артист Азербайджана Фаиг Агаев, дети семей шехидов. Очень трогательный вечер прошел со слезами на глазах. Так как без душевной боли невозможно слушать эти строки…

Напомним, что ранее Нармина Мамедзаде представила свою книгу "Голос войны", в которой повествуется о совсем еще молодых парнях, у которых были мечты и стремления, о тех, кого больше не увидят, не обнимут и не поцелуют братья, сестры, матери, отцы, жены и дети… Автор ведет беседы с душами шехидов, словно эти герои находятся перед ней и отвечают на ее вопросы. Все это представлено в формате интервью, которого не было… При этом очерки основаны на реальных событиях. 56 очень трогательных историй и рассказ "Голос войны" вошли в одноименную книгу Нармины Мамедзаде, которая издана на трех языках – азербайджанском, русском и английском.