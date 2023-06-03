В Баку пройдет выставка портретов корифеев азербайджанской культуры

БАКУ /Trend Life/ - В галерее "Q Gallery", расположенной в Ичеришехер – древней части Баку, 9-10 июня будет представлена персональная выставка азербайджанской художницы Ройи Гасан под названием "İz" (След), сообщили Trend Life организаторы.

Экспозиция пройдет при организационной поддержке Азербайджанского государственного университета культуры и искусств и НПО Arts Council Azerbaijan.

Выставка, в экспозицию которой войдут 27 работ, будет посвящена нашим выдающимся корифеям, оставившим глубокий след в культурном наследии и истории Азербайджана.

Вниманию общественности будут представлены портреты художников, артистов, композиторов, режиссеров, актеров и других творческих людей, а также прекрасные пейзажи Азербайджана.

"Культурное наследие каждого народа – это его богатство. Наш народ играет огромную роль в создании мировой культуры. Долг каждого из нас – сохранять, развивать и передавать наше культурное наследие из поколения в поколение. Мы должны сохранить эти ценности, чтобы будущие поколения могли гордиться ими. В своих работах Ройя Гасан отразила преданность родине, любовь к народу, уважение к национально-духовным ценностям своей страны", - отмечено в сообщении организаторов.

Отметим, что Ройя Гасан является преподавателем кафедры изобразительного искусства Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, членом Союза художников Азербайджана. Помимо участия в многочисленных мероприятиях и экспозициях, проводимых в стране, она представляла Азербайджан на выставках и симпозиумах, организованных во многих зарубежных странах, среди них - США, Франция, Италия, Испания, Германия, Люксембург, Россия, Чехия, Грузия, Турция и другие.

В 2015 году она участвовала в профессиональных программах, проводимых Sotheby's Art House в Грузии. В своих работах предпочитает экспрессионизм и абстракционизм.

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