Нахчыван – колыбель человечества. Потрясающие краски Международного фестиваля живописи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - VI Международный фестиваль живописи "Нахчыван – колыбель человечества" в Нахчыванской Автономной Республике, приуроченный к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, стал большим праздником, сообщает Trend Life.

На протяжении нескольких дней участники фестиваля - около 60 художников, представляющих, помимо нашей страны, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Грузию, Украину, Болгарию, Россию, Финляндию, Латвию, приняли участие в пленэрах, представили свои работы в Выставочном салоне имени Бахруза Кенгерли, посетили музеи и достопримечательности, приняли участие в концертной программе. Ряд зарубежных художников стал почетными членами Объединения художников НАР.

Нахчыван - один из красивейших уголков Азербайджана. Здесь более полутора тысяч историко-культурных памятников, из которых около шестидесяти обладают статусом памятников мирового значения. Этот край славится своими архитектурными традициями и памятниками, среди которых Мавзолей Момине-Хатун, Мавзолей Ноя, Гробница Юсифа ибн Кусейра, Святилище Асхабу-Кахф, Мавзолей Гюлюстан, Крепость Алинджа, Дворец Нахчыванских ханов, Памятник наскальных изображений Гямигая, Ордубадское ледохранилище, Мост в селении Аза, Дуздаг и другие. Здесь вы даже увидите легендарную расщелину на вершине горы Иландаг, которая, по преданиям, образовалась из-за столкновения с Ноевым ковчегом.

Прекрасные пейзажи и композиции на эти и другие мотивы нашли свое отражение в полотнах художников.

"Фестиваль вызвал большой интерес и стал не только знаменательным событием для нашей культуры, но и способствовал пропаганде древней истории, богатых традиций и большого туристического потенциала этого края Азербайджана, открыл широкие творческие возможности для художников", - отметила депутат Милли Меджлиса, член Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО, председатель Объединения художников НАР, заслуженный художник Ульвия Гамзаева.

В мероприятиях фестиваля приняли участие полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.