Азербайджанский театр примет участие в международном фестивале в Грузии

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического национального драматического театра представит нашу страну на IV Международном театральном фестивале имени Нодара Думбадзе в Грузии, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Международный фестиваль пройдет с 5 по 15 июля.

Наряду с Азербайджанским театром в фестивале примут участие театральные коллективы из Грузии, Испании, Казахстана, Украины, Португалии и Узбекистана.

На фестивале будут представлены спектакли по произведениям Нодара Думбадзе и сценические интерпретации грузинских литературных образцов.

Азербайджанский театра выступит 6 июля со спектаклем "Письмо елям" по одноименному произведению Годердзи Чохели.