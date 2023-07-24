От XVIII до XXI век – музыкальная машина времени в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли в Русском доме в Баку прошел красочный концерт "Закрытие сезона", который включил в себя произведения классического музыкального искусства, джазовые композиции, современные эстрадные хиты, а также народные песни и танцы, сообщает Trend Life.

Ведущая и организатор мероприятия доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алёна Инякина на открытии отметила, что вся программа выстроена на основе исторического подхода, что позволит слушателям перемещаться в разные музыкальные эпохи от XVIII века и до нашей современности, ознакомив гостей с интересными фактами из истории развития музыкального искусства.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров отметил значимость программы для развития музыкального кругозора, в которой гармонично переплетены шедевры различных эпох.

В концерте приняли участие заслуженный артист Азербайджана Антон Ферштандт, солистка Государственного академического музыкального театра Юлия Гейдарова, солистки Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Лейла Керимова и Рената Абубекирова, концертмейстер БМА Диляра Керимова, артисты Хоровой капеллы Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Фархад Алекперов и Элияр Алиев, артист хора Государственного академического театра оперы и балета Руслан Персан, лауреат международных конкурсов, студент Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова Теймур Кязымов, выпускницы БМА Аминат Ахмедова и Наргиз Мамедова, студентка БМА Гюльзар Гусейнова, солисты вокально-хореографического ансамбля Азербайджанских народных танцев "Харыбюльбюль" под руководством Фатьмы Назирли, а также Анастасия Примак и Камилла Дикман. Концерт прошел под овации зрителей.

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