Звезды Узбекистана выступили в Баку с концертом

БАКУ /Trend Life/ - На Приморском бульваре (за зданием Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига) прошла яркая концертная программа в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку, сообщает Trend Life.

Концерт вызвал большой интерес у жителей и гостей Баку. В программе выступили известные мастера искусств, среди них народная артистка Узбекистана и Азербайджана Насиба Абдуллаева, народные артисты Узбекистана Озодбек Назарбеков, Фаррух Закиров, Самандар Алимов, Абдухошим Исмоилов и Гульсанам Мамазоитова, заслуженный артист Узбекистана Илёс Арабов, исполнители Зулхаё Раимкулова, Умид Исроилов, Шерзод Машарипов, ансамбль песни и танца "Novruz", ханенде ансамбля имени Юнуса Раджаби – Алишер Ахмедов и Достон Алиев.

На концерте прозвучали образцы мирового музыкального искусства, фольклорные и авторские композиции музыкальной культуры Узбекистана, среди которых песни из репертуара известного вокально-инструментального ансамбля "Ялла". Большим подарком для слушателей стали прозвучавшие на вечере песня Аскера из оперетты "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли, азербайджанская народная песня "Küçələrə su səpmişəm".

Трогательные, веселые, романтичные композиции вызвали восторг у многочисленной публики, слушатели встречали каждый музыкальный номер программы бурными аплодисментами.

Напомним, что в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку, проходящих 1-4 августа, при организации министерства культуры Узбекистана, состоялись концерты, показы театральных постановок, книжная выставка и другие мероприятия.