Выступление азербайджанского дирижера в Риге встречено бурными аплодисментами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Латвийском национальном оперном театре в Риге с огромным успехом прошла опера великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта "Дон Жуан". Спектаклем дирижировал заслуженный артист Азербайджана, музыкальный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев, сообщает Trend Life.

Отметим, что это второй совместный проект азербайджанского дирижера и Латвийского национального оперного театра. В ноябре 2022 года состоялся дебют Эйюба Гулиева на сцене данного театра, где публика с большим интересом наблюдала за исполнением оперы "Травиата" Джузеппе Верди.

"Дон Жуан" Моцарта в полной версии (продолжительность около 4 часов) также вызвал огромный интерес среди местной публики, которая бурными аплодисментами встречала всех исполнителей оперы по ее завершении. В спектакле приняли участие ведущие артисты Латвийского национального оперного театра.

Среди гостей были посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов, ведущие общественные деятели и представители местных СМИ.