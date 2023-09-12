В России начался прием заявок на получение стипендии имени Муслима Магомаева

БАКУ /Trend Life/ - Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева объявил о приеме заявок на получение стипендии имени Муслима Магомаева на 2023-2024 учебный год в рамках программы для студентов выпускных курсов российских государственных музыкальных вузов, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фонда.

Заявки принимаются по 10 октября 2023 года (включительно).

Именная стипендия учреждена Фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева для студентов выпускного года обучения дневных (некоммерческих) отделений государственных музыкальных высших учебных заведений России с целью поддержки одаренных студентов. Именная стипендия назначается на конкурсной основе. Претендент должен иметь хорошую и отличную успеваемость по профильным дисциплинам.