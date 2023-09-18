В Азербайджанской консерватории отметили День национальной музыки (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской национальной консерватории в Баку была представлена концертная программа, посвященная Дню национальной музыки, который отмечается в Азербайджане 18 сентября, сообщает Trend Life.

День национальной музыки вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). Также в этот день родился другой выдающийся представитель азербайджанской музыки, великий композитор Муслим Магомаев старший (1885-1937).

В своем выступлении на мероприятии заместитель министра культуры, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов поздравил присутствующих с Днем национальной музыки.

Мурад Гусейнов подчеркнул, что ежегодно День национальной музыки отмечается в стране на высоком уровне.

Ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими отметил, что азербайджанская музыка звучит во всем мире, покоряя сердца слушателей.

Далее мероприятие продолжилось концертной программой, которая была принята слушателями с большим интересом и встречена бурными аплодисментами.