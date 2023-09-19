Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Азербайджан стал первой страной на Южном Кавказе, проводящей чемпионат мира по бальным танцам

Культура Материалы 19 сентября 2023 12:45 (UTC +04:00)
Азербайджан стал первой страной на Южном Кавказе, проводящей чемпионат мира по бальным танцам

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал первой страной на Южном Кавказе, в которой пройдет чемпионат мира по бальным танцам.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал представитель от Азербайджана на чемпионате, 5-кратный чемпион мира Эльдар Джафаров в ходе пресс-конференции.

"У Азербайджана уже есть история в мире бальных танцев, и мы всегда мечтали станцевать на родной земле", - поделился Эльдар Джафаров.

Проведение данного чемпионата станет огромным поводом для страны, принеся определенное развитие не только Азербайджану, но и всему региону Южного Кавказа.

"Это событие обещает стать яркой страницей в развитии бальных танцев и культурного обмена на Южном Кавказе", - добавил он.

По его словам, исторический шаг Азербайджана подчеркивает его стремление к современности и лидирующей роли в развитии бальных танцев на региональном и мировом уровне.

Лента

Лента новостей

Читать все новости