Азербайджан стал первой страной на Южном Кавказе, проводящей чемпионат мира по бальным танцам

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал первой страной на Южном Кавказе, в которой пройдет чемпионат мира по бальным танцам.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал представитель от Азербайджана на чемпионате, 5-кратный чемпион мира Эльдар Джафаров в ходе пресс-конференции.

"У Азербайджана уже есть история в мире бальных танцев, и мы всегда мечтали станцевать на родной земле", - поделился Эльдар Джафаров.

Проведение данного чемпионата станет огромным поводом для страны, принеся определенное развитие не только Азербайджану, но и всему региону Южного Кавказа.

"Это событие обещает стать яркой страницей в развитии бальных танцев и культурного обмена на Южном Кавказе", - добавил он.

По его словам, исторический шаг Азербайджана подчеркивает его стремление к современности и лидирующей роли в развитии бальных танцев на региональном и мировом уровне.