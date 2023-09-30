В Польше состоялась мировая премьера фильма Мурада Ибрагимбекова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XV Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW состоялась мировая премьера полнометражного документального фильма известного режиссера и сценариста, лауреата международных кинофестивалей, обладателя венецианского "Серебряного льва" и лауреата российской кинопремии "Ника" Мурада Ибрагимбекова "ANAMA", посвященного Агентству Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), сообщил Trend Life автор картины.

"Моя история это история о нации, которая залечивает раны. Образ нации – это человек земли, который заботится о своей семье, занимается своим домом, хозяйством и изо дня в день этот человек выходит на минное поле. Вот - поруганная земля, а вот люди, которые вытаскивают из земли смерть. Азербайджан – одна из самых заминированных стран планеты. Площади минных полей поражают. Люди очищают родную землю от смерти, зачастую в прямом смысле этого слова. Среди сотрудников ANAMA много людей, которые в конце прошлого века стали беженцами, людей, которых изгнали из своих домов. Трагедии людей. Искалеченные жизни…" - отметил Мурад Ибрагимбеков.

Оператор Надир Мехтиев, звукорежиссёр – Орхан Агаларов, режиссёр монтажа - Эльшад Рагимов, продюсер - Тофиг Мусаев.

"Представьте себе бескрайние поля смерти с полностью разрушенными городами и сёлами. И через этот ад двигаются, делая своё дело, подразделения ANAMA. Их движение не останавливается ни на один день. Вот заминированная территория - ANAMA, согласно утверждённому плану, создаёт коридор безопасности. И в этом коридоре незамедлительно начинают свою работу строители дорог. Я наблюдал это воочию с объектов, на которых работают сапёры, видна дорожная техника. Грандиозное строительство дорог, развязок, мостов… Чтобы люди вернулись к своим очагам, нужны дороги. Дороги - это кровеносная система страны. Справа и слева мины, они будут обезврежены позже. Но мы не останавливаемся, мы идём дальше! Дороги – один из образов моего фильма", - сказал автор картины.

Международный фестиваль NNW в Гдыне (Польша) - это уникальное событие на карте Европы. Это место, где можно не только смотреть историю на экране, но и обсуждать фильмы, участвовать в специальных мероприятиях и встречах со свидетелями событий. Ежегодно в течение четырех фестивальных дней демонстрируется более ста кинопроизводств мирового, европейского и польского кино, демонстрирующих повествование о героях современности.