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Азербайджанский мугам прозвучал на фестивале в Польше

Культура Материалы 3 октября 2023 17:59 (UTC +04:00)
Азербайджанский мугам прозвучал на фестивале в Польше

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские мастера искусств приняли участие в 61-м Музыкальном фестивале в городе Быдгощ (Польша), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Участие в фестивале прошло при совместной организации министерства культуры Азербайджана и посольства страны в Польше.

В рамках фестиваля группа в составе Нисбят Садраевой (ханенде), Гусейна Меликова (ханенде), Ровшана Гурбанова (тар), Тогрула Асадуллаева (кяманча), Рафаэля Аскерова (балабан) и Вюсала Байрамова (нагара) выступила с концертом.

Красочная концертная программа, в которой прозвучали мугамы, сочинения азербайджанских композиторов и азербайджанские народные песни, была с большим интересом встречена польскими слушателями.

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