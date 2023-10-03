Азербайджанский мугам прозвучал на фестивале в Польше

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские мастера искусств приняли участие в 61-м Музыкальном фестивале в городе Быдгощ (Польша), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Участие в фестивале прошло при совместной организации министерства культуры Азербайджана и посольства страны в Польше.

В рамках фестиваля группа в составе Нисбят Садраевой (ханенде), Гусейна Меликова (ханенде), Ровшана Гурбанова (тар), Тогрула Асадуллаева (кяманча), Рафаэля Аскерова (балабан) и Вюсала Байрамова (нагара) выступила с концертом.

Красочная концертная программа, в которой прозвучали мугамы, сочинения азербайджанских композиторов и азербайджанские народные песни, была с большим интересом встречена польскими слушателями.