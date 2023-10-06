В селе Ивановка Исмаилинского района прошел праздничный вечер (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце культуры села Ивановка Исмаиллинского района состоялся праздничный концерт, посвященный 150-летию великого русского композитора, пианиста и дирижёра Сергея Рахманинова, сообщает Trend Life.

Праздничный вечер, во время которого публика в зале могла насладиться шедеврами выдающегося композитора, состоялся при организации Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Русского дома в Баку.

Ведущая, исполнитель фортепианной партии и организатор мероприятия, доктор философии по искусствоведению старший преподаватель БМА Алёна Инякина поделилась со зрителями интересными фактами из жизни и творчества Рахманинова. Разнообразные по характеру и содержанию сочинения композитора прозвучали в исполнении заслуженного артиста Антона Ферштандта, солистки Государственного академического музыкального театра Юлии Гейдаровой, лауреата международных конкурсов Эмиля Малыгина.

Среди гостей были председатель Исполнительной власти Исмаилинского района Нахид Багиров, руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров, жители села Ивановка, представители образовательных учреждений региона.

Каждое выступление участников концерта было встречено публикой бурными овациями.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az