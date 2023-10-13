"Ренуар. Последняя любовь" – гармония кино и живописи в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре Landmark Hotel в Баку в рамках проекта АртВерг состоятся показ и обсуждение фильма "Ренуар. Последняя любовь", сообщает Trend Life.

Показ фильма привлек внимание представителей творческой интеллигенции, его посетили известные азербайджанские художники, искусствоведы, кинокритики.

События фильма разворачиваются на Лазурном берегу в 1915 году. Седовласый Огюст Ренуар получает известие о том, что любимый сын Жан ранен на фронте. Единственное, что скрашивает горькое отшельничество художника - присутствие рядом молодой рыжеволосой натурщицы. Ослепительная Андре становится последней музой мастера и наполняет его мир новыми красками. Не удивительно, что вернувшийся с фронта Жан страстно влюбляется в удивительную красавицу.

После просмотра участники показа обсудили как экранное произведение, так и творчество французского живописца, одного из основных представителей импрессионизма - Пьера Огюста Ренуара.

Отметим, что организаторы мероприятия - НПО Arts Council Azerbaijan и The Landmark Hotel.

В рамках проекта АртВерг проходят показы фильмов, после которых участники мероприятия делятся впечатлениями от просмотра кинокартин, проводят обсуждения, участвуют в дискуссиях. Зачастую мероприятия проекта АртВерг сопровождаются лекциями, проводимыми иностранными и местными искусствоведами, кинокритиками и т.д.

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