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Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)

Культура Материалы 6 ноября 2023 14:38 (UTC +04:00)
Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной детской филармонии прошел концерт в рамках музыкально-театрального фестиваля "Zəfər", сообщает Trend Life.

В концертной программе выступили хор Şəms, класс вокала, ансамбль народных инструментов Sədəf, танцевальные коллективы филармонии. Были представлены композиции Qaytağı, Nəlbəki, Şuşanın dağları, Şələqoy, Qaval, Lakkuti, Şənlik, Yaşa, Bayatı-Şiraz, Söz olmasaydı, Bulaq üstə, Qarabağ, Ey Azərbaycanım и т.д.

Фестиваль проводится при организации министерства культуры Азербайджана по случаю Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне, который отмечается 8 ноября. Фестиваль проходит с 22 октября по 8 ноября.

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Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
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