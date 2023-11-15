В Союзе писателей Азербайджана состоялась встреча с российскими литераторами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Союзе писателей Азербайджана состоялась встреча с российскими литераторами, принимающими участие в Бакинской международной книжной выставке (Baku International Book Fair 2023), сообщает Trend Life.

Во встрече приняли участие российские писатели Афанасий Мамедов, Алексей Сальников и Дмитрий Данилов.

Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев приветствовал российских писателей. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы литературы России и Азербайджана, особенности советской прозы и поэзии, которая объединяет обе страны по сей день. Российские писатели передали свои книги, переведенные на азербайджанский язык.

Напомним, что при организации министерства культуры Азербайджана 11-15 ноября в Экспо-центре проходит 9-я Бакинская международная книжная выставка (Baku International Book Fair 2023), посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Выставка проходит при организационной поддержке Caspian Event Organisers. Россия - почетный гость 9-й Бакинской международной книжной выставки.

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