Любовь к искусству и желание создавать прекрасное: в Баку проходит выставка START

БАКУ /Trend Life/ - В галерее NUR Art House, расположенной в Ичеришехер в Баку, состоялось открытие выставки работ молодых азербайджанских художников, сообщает Trend Life.

Выставка организована НПО Arts Council Azerbaijan в рамках проекта START при поддержке NUR Art House и НПО Səyahət.

Проект START направлен на раскрытие творческого потенциала, поддержку молодых художников и художников-любителей и демонстрацию широкой зрительской аудитории их работ.

Произведения 28 художников и скульпторов, которые вошли в экспозицию, отражали различные темы, и были выполнены в различных стилях. Их объединяет любовь авторов к искусству, желание создавать прекрасное и поиск новых форм выражения.

В экспозицию вошли работы Мяляк Аббасзаде, Самиры Мухтаровой, Интизар Йолчуевой, Ляман Нагиевой, Вюсали Сулеймановой, Наили Магеррамовой, Айлы Раджабовой, Нигяр Алиевой, Фарида Рзаева, Алияра Аллахвердиева, Фидан Гасановой, Асмер Азади, Марьям Ширин, Наргиз Герюшевой, Чинары Ахмедовой, Марьям Киблаевой, Фидан Велизаде, Севиндж Гадимовой, Линары Акмеевой, Лейлы Гасанзаде, Фидан Алимовой, Сабины Искандер, Алии Матказиной, Сабины Гулиевой, Наили Аслановой, Эхтирама Рустамова, Севды Рустамовой, Рейхан Магеррамовой.

Куратором выставки выступила Самира Фаизова.

Отметим, что НПО Arts Council Azerbaijan и галерея NUR Art House традиционно оказывают поддержку творческой молодежи. Проведение данной выставки направлено на повышение интереса молодого поколения к искусству, пропаганду деятельности азербайджанских художников и т.д

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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