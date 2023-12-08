Гармония воды и цвета в Баку - более 250 работ свыше 100 авторов

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" 15 декабря в 13:00 состоится открытие традиционной выставки "Su və rəng ahəngi-2023" (Гармония воды и цвета-2023), сообщает Trend Life.

Выставка пройдет при организации Азербайджанского представительства Международного общества акварелистов (IWS Globe) - IWS Azerbaijan, Центра искусств "Хатаи" и Государственной картинной галереи, при поддержке министерства культуры и Союза художников Азербайджана.

На конкурс было заявлено более 250 работ свыше 100 авторов, из них в экспозицию были включены 100 произведений 56 авторов.

Также в рамках выставки известный турецкий художник Атанур Доган проведет мастер-класс, посвященный восстановлению территориальной целостности Азербайджана и братским отношениям Азербайджана и Турции.

Отметим, что акварель - техника изображения и разновидность изобразительного искусства, занимающая переходное положение между живописью и графикой, совмещая их особенности (такие, как богатство тона, построение формы, пространства цветом и активную роль белого фона бумаги в построении изображения, отсутствие специфической рельефности мазка, характерной для живописи темперой, гуашью или маслом).

Художник-акварелист при работе прозрачными акварельными красками учитывает тон, как правило белый, активно отражающий свет, и фактуру основы (бумага, пергамент, картон, шелк, слоновая кость) не только в качестве материала, но и в качестве одного из изобразительных средств.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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