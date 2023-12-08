В Баку откроется персональная выставка Илоны Нагиевой TOUCH of COLOR (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре современного искусства 9 декабря в 17.00 состоится открытие персональной выставки Илоны Нагиевой TOUCH of COLOR, сообщает Trend Life.

Молодой талантливый художник Илона Нагиева родилась в Баку. Образование получила в Австрии, в Университете искусств и промышленного дизайна в Линце (Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz), который завоевал репутацию оплота современного и футуристического искусства. Потому свобода самовыражения и нетривиальная подача личностных восприятий органично "прочитывается" в работах молодой художницы. В представленных картинах можно ощутить веяния современных трендов, где Илона словно переосмысливает "цифру" digital art, перенося условные нули и единицы на холст, играя формой и цветом.

Экспозиция демонстрирует то, как автор картин переформатирует индустриальный стиль в отдельное художественное полотно. Некоторая визуальная графичность в её работах перекликается с нейрографикой, и это даёт им ещё одно "наполнение" и привносит некую гармоничную психоделику, когда зрителю предлагается задержаться на условную минуту и в виртуальной зрительной мозаике сюжетов художницы увидеть неповторимую многогранность окружающего мира, где в кажущейся сложности представлена его природная "текучесть".

И при всём этом многообразии работы Илоны несут в себе нежность, которая несколько завуалирована от присущей современному темпо-ритму настоящего времени "остроте".

С экспозицией выставки Илоны Нагиевой TOUCH of COLOR можно будет познакомиться в Центре современного искусства по адресу: Баку, ул. Гюлле, 15. Время работы экспозиции: суббота, 9 декабря с 17.00 по 23.00, воскресенье, 10 декабря с 11.00 по 18.00.

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