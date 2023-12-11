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"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)

Культура Материалы 11 декабря 2023 20:36 (UTC +04:00)
"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В галерее NUR Art House, расположенной в Ичеришехер в Баку, состоялось открытие фотовыставки "Замки Европы", сообщает в понедельник Trend Life.

Выставка организована представительством Евросоюза в Азербайджане совместно с посольствами стран-членов Евросоюза.

Она проводится в рамках проходящего Фестиваля культурного наследия FantazEU 2023.

Выступая на открытии выставки, глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко отметил, что фотоработы, вошедшие в экспозицию выставки, отражают красоту, величественность историко-архитектурных памятников Европы.

Петер Михалко подчеркнул, что задача Фестиваля культурного наследия FantazEU 2023 - ознакомление с культурным разнообразием Европы.

В экспозицию выставки вошли фотографии исторических достопримечательностей, расположенных в 16 странах Европы. Выставка, на которой представлено около 30 фоторабот, продлится до 16 декабря.

"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)
"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)
"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)
"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)
"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)
"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)
"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)
"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)
"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)
"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)
"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)
"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)
"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)
"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)
"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)
"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)
"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)
"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)
"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)
"Замки Европы" в Баку - красота и величественность исторических памятников (ФОТО)
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