В музее искусств в Баку открылась выставка, посвященная Западному Азербайджану (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялось открытие выставки "Mədəni yaddaşımızda Qərbi Azərbaycan" (Западный Азербайджан в нашей культурной памяти), сообщает Trend Life.

Выставка организована в рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В открытии экспозиции, организованной министерством культуры Азербайджана, Азербайджанским национальным музеем искусств при поддержке Общины Западного Азербайджана, приняли участие видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства.

В своем выступлении директор музея Ширин Меликова отметила, что на выставке, посвященной искусству Западного Азербайджана, представлены образцы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, фотографии и исторические документы, образцы нумизматики из коллекций Азербайджанского национального музея искусств, Национального музея истории Азербайджана, Азербайджанского национального музея ковра, Государственной картинной галереи и галереи "Qızılı Xalçalar".

На выставке, в экспозицию которой вошли около 100 экспонатов, демонстрируются графические работы народного художника Гусейна Алиева, ковры видного художника по коврам Кямиля Алиева.

В своем выступлении депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу отметил важное значение мероприятия, подчеркнув, что данная выставка – это большое культурное событие.

Далее гости ознакомились с экспонатами выставки.

В рамках выставки, впервые в истории музеев страны посредством искусственного интеллекта была продемонстрирована фотопроекция интерьера Сардарского дворца, выполненного в каджарском стиле.

Представленные архивные фотографии получены из Государственного Русского музея и Государственного музея искусств Грузии. В экспозиции также представлены репродукции панно и эскизы авторства основоположника азербайджанской станковой живописи Мирза Гадима Иревани, работы Бахруза Кенгерли из серии под названием "Qaçqınlar" (Беженцы).

Выставка продлится до 28 февраля 2023 года.

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