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Азербайджанская национальная консерватория и Гянджинская филармония подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

Культура Материалы 29 декабря 2023 14:17 (UTC +04:00)
Азербайджанская национальная консерватория и Гянджинская филармония подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская национальная консерватория и Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает Trend Life.

Меморандум подписали ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими и директор Гянджинской государственной филармонии, заслуженный артист Рамиль Гасымов.

Стороны отметили, что этот меморандум, основной целью которого является плодотворное профессиональное сотрудничество, будет способствовать развитию культуры и искусства нашей страны, пропаганде национальных духовных ценностей, представлению нашего культурного наследия в других странах и реализации значимых проектов.

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Азербайджанская национальная консерватория и Гянджинская филармония подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)
Азербайджанская национальная консерватория и Гянджинская филармония подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)
Азербайджанская национальная консерватория и Гянджинская филармония подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)
Азербайджанская национальная консерватория и Гянджинская филармония подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)
Азербайджанская национальная консерватория и Гянджинская филармония подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)
Азербайджанская национальная консерватория и Гянджинская филармония подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)
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