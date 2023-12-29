Азербайджанская национальная консерватория и Гянджинская филармония подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская национальная консерватория и Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает Trend Life.

Меморандум подписали ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими и директор Гянджинской государственной филармонии, заслуженный артист Рамиль Гасымов.

Стороны отметили, что этот меморандум, основной целью которого является плодотворное профессиональное сотрудничество, будет способствовать развитию культуры и искусства нашей страны, пропаганде национальных духовных ценностей, представлению нашего культурного наследия в других странах и реализации значимых проектов.

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