На российском телеканале покажут гала-концерт в честь юбилея Тамары Синявской

БАКУ /Trend Life/ - В эфире российского телеканала "Культура" состоится показ телеверсии гала-концерта в честь 80-летия народной артистки СССР Тамары Синявской, сообщает Trend Life. Показ гала-концерта состоится четвертого января в 22.30 по бакинскому времени.

Напомним, что концерт прошел в Москве на сцене Crocus City Hall 21 октября 2023 года. Место проведения гала-концерта в честь юбилея было выбрано не случайно. Концертный зал Crocus City Hall назван в честь супруга Тамары Синявской – легендарного исполнителя и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева.

В концертной программе принимали участие артисты Большого театра России, Московского академического Музыкального театра, Геликон-оперы, Малого театра России, лауреаты Международного конкурса вокалистов имени М. Магомаева, выпускники класса Тамары Синявской. Среди них народные артисты Азербайджана, солисты Большого театра России Эльчин Азизов и Динара Алиева.

Тамара Синявская – оперная певица, народная артистка СССР, заведующая кафедрой вокала ГИТИСа, профессор. Она 40 лет прослужила в стенах Большого театра России, исполнила практически все партии меццо-сопрано в репертуаре. Ее голос покорил сцены не только советских и российских оперных театров, но также многочисленных зарубежных: в Австралии, Бельгии, Италии, Испании, США, Франции, Японии и других странах.

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