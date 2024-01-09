Зимний вечер при сотнях свечей: "Вселенная неоклассики" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт "Вселенная неоклассики", сообщает Trend Life.

На концерте была создана фантастическая атмосфера - зимний вечер при сотнях свечей и красивое выступление талантливой пианистки, мастера исполнения камерной музыки Нигяр Асадуллаевой подарили публике яркие впечатления.

В программу вошли фортепианные произведения таких мастеров неоклассики как Людовико Эйнауди и Ханс Циммер, Макс Рихтер и Олафур Арнальдс, а также кельтская музыка Энии (Enya).

Слушатели погрузились в путешествие в мир ее величества музыки при романтичном мерцании множества горящих свечей.

Концерт, на котором публика получила уникальный опыт мультисенсорного восприятия живой музыки, где максимально задействованы слуховые, зрительные и тактильные ощущения, был наполнен аурой волшебства.

Музыка вне времени - в этом заключается дух концерта Нигяр Асадуллаевой "Вселенная неоклассики".

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