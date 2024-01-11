В Баку наступил музыкальный старый Новый год (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева (Кирха) прошел концерт "Еще один Новый год", сообщает Trend Life.

В исполнении талантливых артистов прозвучали классические произведения и популярные новогодние композиции мировой эстрадной музыки. На сцене солировали вокалисты Leys Izzy и Meg Asad, пианист Нигяр Асадуллаева и ударник Ариф Иманов. Кроме того, в программе приняли участие юные артисты хора "Дивизи" из одиннадцатилетней музыкальной школы №3 имени Джовдета Гаджиева (художественный руководитель Айтен Джафарова), танцоры Crystal Show dance groupe (художественный руководитель Лиана Азурова), а писатель и драматург Анара Ахундова выступила с классическими стихами.

Организатор мероприятия, автор идеи и солист вечера – музыкант, виолончелист, артистка Государственного симфонического оркестра Наргиз Манафлы (Dirvysoul). Цель ее проектов рассказать о том, что классические инструменты могут быть представлены в разных "амплуа" и на самых разных площадках, обогащая звучание любой композиции – будь то классическое произведение, поп-музыка или даже рок.

Фото - Кямран Багиров.

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