Старый Новый год в Баку отметили концертом эстрадной музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Старый Новый год в столице Азербайджана отметили концертом эстрадной музыки, организованного Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли и Русским домом в Баку в рамках фестиваля "Русская зима", сообщает Trend Life.

Всеми любимые шлягеры прошлых лет и современные вокальные и инструментальные хиты отечественной и зарубежной эстрады, музыкальные и поэтические сюрпризы стали ярким украшением вечера. Окунуться в праздничную атмосферу слушателям помогли солистка Государственного академического музыкального театра Юлия Гейдарова, старший преподаватель БМА Лала Мухтарова, концертмейстер БМА Диляра Керимова, артисты Государственной хоровой капеллы Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Камилла Иманова, Фархад Алекперов, Эльяр Алиев, выпускницы БМА Аминат Ахмедова и Наргиз Мамедова, а также Джавид Бабаев, Амин Гейдаров, Рамиль Давудзаде, актер и режиссер Самир Алескеров.

Ведущей и куратором проекта выступила доктор философии по искусствоведению старший преподаватель БМА Алёна Инякина. Заместитель руководителя Русского дома Дмитрий Егоров вручил награду представителям БМА в знак благодарности за активное творческое сотрудничество в минувшем году.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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