Эльвин Ходжа Ганиев выступит в Москве

БАКУ /Trend Life/ - Лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Азербайджана, скрипач-виртуоз Эльвин Ходжа Ганиев выступит в сопровождении Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского в Москве на сцене Концертного зала "Зарядье" (Большой зал), сообщает Trend Life.

Концертная программа будет представлена второго февраля. В Зале Зарядье азербайджанский скрипач выступит впервые.

В программе прозвучит Скрипичный концерт турецкого композитора Ульви Джемаля Эркина. В завершении первого отделения программы будет исполнена Фантазия на темы из оперы Жоржа Бизе "Кармен" для скрипки с оркестром Франца Ваксмана. Во втором отделении прозвучат четыре симфонические легенды "Лемминкяйнен" Яна Сибелиуса.

Напомним, что 26-летний Эльвин - представитель большой музыкальной династии, внук прославленного скрипача, народного артиста Азербайджана Сарвара Ганиева и пианистки Тамиллы Джафаровой, сын известного виолончелиста Хайретдина Ходжа и пианистки Нармины Ганиевой, которые являются преподавателями Билькентского университета Анкары и солистами Билькентского симфонического оркестра. Его дядя – скрипач, заслуженный артист, профессор Тогрул Ганиев, также является преподавателем Билькентского университета Анкары. Эльвина с детства называли вундеркиндом, а ныне - "азербайджанским Паганини". Он является выпускником Билькентского университета (Турция) и Университета искусств в Цюрихе (Швейцария). Он является лауреатом международных конкурсов и фестивалей, среди них престижный Международный конкурс имени Кароля Шимановского.

Он много концертирует за рубежом, выступал на концертах в США, Италии, Швейцарии, Англии, России, Франции, Бельгии, Турции, Испании, Франции, Польше и других странах. Его имя включено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.

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